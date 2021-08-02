Сысоев — о BLM в спорте: Байдену и политическому бомонду важно сейчас успокоить Америку

Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев высказал мнение об акциях поддержки движения Black Lives Matter на крупных спортивных турнирах.

«У президента США Джо Байдена сейчас сложное положение. Почему он выводит войска из Афганистана? Ему везде нужна передышка. Не закончился скандал с выборами, надо привлекать на свою сторону новые силы. Это опять же к вопросу, кто реальный хозяин МОК. Байдену и всему политическому бомонду США очень важно сейчас успокоить Америку. И это движение они всеми силами стремятся везде провести в жизнь», — заявил Сысоев RT.

Ранее он объяснил, почему могли прекратиться гонения на Россию со стороны WADA.