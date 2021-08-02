Сысоев — о BLM в спорте: Байдену и политическому бомонду важно сейчас успокоить Америку

Сысоев — о BLM в спорте: Байдену и политическому бомонду важно сейчас успокоить Америку
- Reuters
«У президента США Джо Байдена сейчас сложное положение. Почему он выводит войска из Афганистана? Ему везде нужна передышка. Не закончился скандал с выборами, надо привлекать на свою сторону новые силы. Это опять же к вопросу, кто реальный хозяин МОК. Байдену и всему политическому бомонду США очень важно сейчас успокоить Америку. И это движение они всеми силами стремятся везде провести в жизнь», — заявил Сысоев RT.
Ранее он объяснил, почему могли прекратиться гонения на Россию со стороны WADA.