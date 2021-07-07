Непомнящий рассказал, по каким материалам проводят обучение тренеров в России

Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий рассказал, как в России обучают футбольных тренеров.

«Существует огромное количество материалов, разработанных в Российском футбольном союзе. В них подробно рассказано, что и как нужно делать в группах начальной подготовки, а тренировки расписаны буквально на весь год. Методики заимствованы у ведущих академий Европы. Если сравнивать с тем, как обстояло дело во времена СССР, то в этом вопросе удалось достичь солидного прогресса», — сказал Непомнящий в интервью RT.

При этом он считает важным обратить внимание на тот факт, где именно занимаются дети. По его словам, в период руководства Виталия Мутко в РФС было построено около 200 полей, многие из которых уже пришли в негодность.

«Кроме того, надо понимать, как именно они эксплуатируются. Поля приобретаются различного рода коммерческими предприятиями и впоследствии сдаются за деньги. В итоге на них играют взрослые, а дети вынуждены заниматься в самое неудобное время. Зимой же дела обстоят совсем сложно. Например, на тренировочном манеже площадью 90 на 60 м одновременно занимаются сразу четыре-пять групп», — заявил специалист.

Ранее Непомнящий обозначил три проблемы при подготовке молодых футболистов в России.