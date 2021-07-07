Непомнящий обозначил три проблемы при подготовке молодых футболистов в России

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Известный тренер Валерий Непомнящий обозначил три проблемы при подготовке молодых игроков в российском футболе.
Непомнящий обозначил три проблемы при подготовке молодых футболистов в России
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Во-первых, необходимо, чтобы профессия детского футбольного тренера была престижной, а работать по этой специальности хотели лучшие. Для этого нужно повысить зарплату, ведь сейчас большинству платят смешные 8—15 тыс. рублей в месяц. В связи с этим наставники попадают под влияние родителей игроков, ведь те помогают и с приобретением экипировки, и со сбором денег на поездки. Во-вторых, с семилетнего возраста детей заставляют добиваться результата. Вследствие этого тренер вынужден готовить команду, а должен развивать игроков, а талантливых ребят — и вовсе носить на руках. А всё потому, что наставник получит премию лишь в том случае, если его подопечные займут высокое место на турнире», — сказал Непомнящий в интервью RT.

По его мнению, стоит запретить играть на результат командам до 14 лет, чтобы снять давление с юных игроков и дать им спокойно развиваться. 

«Третья проблема? Подготовка тренерских кадров. В этом плане мы движемся в сторону Европы, ведь УЕФА утверждает категории лицензий, формат обучения. Но мне кажется, что нам это не очень подходит», — добавил специалист.

Он отметил, что в России есть институты физкультуры, обучение в которых длится четыре года и проходит в очной форме, а за это время в будущего тренера можно вложить гораздо больше, чем за два года в Академии тренерского мастерства.

Ранее Непомнящий объяснил, почему сложно отменить лимит на легионеров в РПЛ.

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