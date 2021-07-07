Непомнящий объяснил, почему сложно отменить лимит на легионеров в РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением по поводу возможного лимита на легионеров в российском футболе.

«В случае с лимитом имеет место быть конфликт интересов. Клубы, которые ставят перед собой цель быть конкурентоспособными в еврокубках, понимают, что в России недостаточно качественных футболистов, поэтому хотят укреплять состав за счёт легионеров. А середняки не обладают ресурсами, чтобы привлекать качественных зарубежных игроков», — сказал Непомнящий в интервью RT.

Он отметил, что нужно верно установить критерии, по которым иностранные игроки смогут играть в российском чемпионате, так как на данный момент многие из них, например, не являются основными футболистами своих сборных, хотя и вызываются в них.

«Мне кажется, отменить лимит можно лишь волевым решением. Ведь в случае голосования достичь единства мнений не удастся. Топ-клубы будут активно ратовать за его упразднение, а большинство остальных — за сохранение. Лично я выступаю против любого рода искусственных ограничений, из-за которых спортсмены растут в менее конкурентной среде, и считаю, что наша главная задача состоит в подготовке сильного резерва», — добавил специалист.

Ранее Непомнящий выразил мнение, что есть рациональное зерно в сокращении клубов РПЛ.