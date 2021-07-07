Непомнящий — о возможном сокращении клубов РПЛ: рациональное зерно в этом есть

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением по поводу возможного сокращения количества команд в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Непомнящий — о возможном сокращении клубов РПЛ: рациональное зерно в этом есть
  • © официальный твиттер РПЛ

«Рациональное зерно в этом есть. Если мы берём дерби, то они проходят на других скоростях, качество футбола заметно выше, чем в остальных матчах. Но топ-команд у нас четыре-пять, все остальные скорее принадлежат ко второму эшелону. Поэтому непросто понять, каким именно образом должно быть произведено сокращение Российской премьер-лиги. Лично я однозначно ответить не готов», — сказал Непомнящий в интервью RT.

Ранее бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта выразил мнение, что лимит на легионеров не идёт на пользу клубам РПЛ.

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