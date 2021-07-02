Большунов сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем

Чемпиона мира по лыжным гонкам Александр Большунов признался, что у него имеются проблемы со здоровьем,

«Подготовка идёт. Единственное что, пока со здоровьем есть некие проблемы. По идее, они решаемые. Надеюсь, что через несколько дней или в течение недели я начну тренироваться в полном объёме и смогу достойно готовиться, целенаправленно. Сейчас же сказать, что подготовка срывается, было бы неверно. Всё идёт по плану, и уже есть опыт прошлого года — что делать, какие меры предпринимать», — цитирует слова Большунова ТАСС.

В сезоне-2020/2021 россиянин стал чемпионом мира в скиатлоне, во второй раз подряд — победителем Кубка мира и также во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски».

Ранее сообщалось, что Большунов не смог полноценно отработать тренировочный сбор в Крыму из-за травмы.