Большунов сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем

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Чемпиона мира по лыжным гонкам Александр Большунов признался, что у него имеются проблемы со здоровьем,
Большунов сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем
  • globallookpress.com

«Подготовка идёт. Единственное что, пока со здоровьем есть некие проблемы. По идее, они решаемые. Надеюсь, что через несколько дней или в течение недели я начну тренироваться в полном объёме и смогу достойно готовиться, целенаправленно. Сейчас же сказать, что подготовка срывается, было бы неверно. Всё идёт по плану, и уже есть опыт прошлого года — что делать, какие меры предпринимать», — цитирует слова Большунова ТАСС.

В сезоне-2020/2021 россиянин стал чемпионом мира в скиатлоне, во второй раз подряд — победителем Кубка мира и также во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски». 

Ранее сообщалось, что Большунов не смог полноценно отработать тренировочный сбор в Крыму из-за травмы.

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