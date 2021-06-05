Большунов не смог полноценно отработать тренировочный сбор в Крыму из-за травмы
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По его словам, 3 июня завершился сбор первой группы, который в целом прошёл нормально.
«У Александра Большунова на сборе была небольшая травма, которая не позволила ему выполнить всю запланированную работу в полном объёме. Сейчас состояние у него нормальное, тренируется», — цитирует Бородавко ТАСС.
Он также заявил, что второй сбор пройдёт в эстонском городе Отепя с 10 по 25 июня, а третий — в июле в горах Италии.
Ранее сообщалось, что Алина Загитова и Большунов опередили Дзюбу в рейтинге спортсменов, которым доверяют россияне.