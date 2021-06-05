Большунов не смог полноценно отработать тренировочный сбор в Крыму из-за травмы

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что чемпион мира Александр Большунов получил травму во время сбора в Крыму.

По его словам, 3 июня завершился сбор первой группы, который в целом прошёл нормально.

«У Александра Большунова на сборе была небольшая травма, которая не позволила ему выполнить всю запланированную работу в полном объёме. Сейчас состояние у него нормальное, тренируется», — цитирует Бородавко ТАСС.

Он также заявил, что второй сбор пройдёт в эстонском городе Отепя с 10 по 25 июня, а третий — в июле в горах Италии.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова и Большунов опередили Дзюбу в рейтинге спортсменов, которым доверяют россияне.