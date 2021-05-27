Загитова и Большунов опередили Дзюбу в рейтинге спортсменов, которым доверяют россияне

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Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева возглавила рейтинг российских спортсменов, пользующихся наибольшим доверием соотечественников.
Загитова и Большунов опередили Дзюбу в рейтинге спортсменов, которым доверяют россияне
  • © REUTERS/Evgenia Novozhenina

В списке, составленном компанией Romir, второе место заняла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. На третьей позиции — чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов.

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба занял восьмую строчку.

Также в рейтинг вошли Александр Овечкин, Хабиб Нурмагомедов, Фёдор Емельяненко, Татьяна Тарасова, Мария Шарапова и Елена Исинбаева.

Ранее Дзюба ответил на критику в свой адрес после покера в ворота «Тамбова».

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