Загитова и Большунов опередили Дзюбу в рейтинге спортсменов, которым доверяют россияне
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В списке, составленном компанией Romir, второе место заняла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. На третьей позиции — чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов.
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба занял восьмую строчку.
Также в рейтинг вошли Александр Овечкин, Хабиб Нурмагомедов, Фёдор Емельяненко, Татьяна Тарасова, Мария Шарапова и Елена Исинбаева.
Ранее Дзюба ответил на критику в свой адрес после покера в ворота «Тамбова».