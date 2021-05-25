Дзюба ответил на критику в свой адрес после покера в ворота «Тамбова»

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал слухи о том, что просил партнёров по команде играть на него, чтобы он забил как можно больше мячей в ворота «Тамбова» в матче заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нет, конечно. Играли на Лешу Сутормина, чтобы он набрал десятое очко. Звезды сложились, получалось, что мне пришлось забивать. А остальные почему не забили? У меня только один вопрос. Почему «Тамбову» остальные не смогли забить столько? У нас любят принижать людей», — цитирует Дзюбу Sport24.

По его словам, у него не было установки забить, хотя он и хотел отметиться 200-м голом. При этом он признался, что больше хотел выиграть гонку лучших ассистентов сезона.

«А получилось как получилось. Забил четыре гола. Оказывался в нужном моменте. Великолепные передачи ребят — Кузяева, Шамкина», — добавил Дзюба.

Дзюба оформил покер в матче с «Тамбовом» и стал лучшим бомбардиром минувшего сезона чемпионата России по футболу с 20 голами в активе.

Ранее Дзюба объяснил, почему не перешёл в европейский клуб.