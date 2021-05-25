Дзюба ответил на критику в свой адрес после покера в ворота «Тамбова»
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«Нет, конечно. Играли на Лешу Сутормина, чтобы он набрал десятое очко. Звезды сложились, получалось, что мне пришлось забивать. А остальные почему не забили? У меня только один вопрос. Почему «Тамбову» остальные не смогли забить столько? У нас любят принижать людей», — цитирует Дзюбу Sport24.
По его словам, у него не было установки забить, хотя он и хотел отметиться 200-м голом. При этом он признался, что больше хотел выиграть гонку лучших ассистентов сезона.
«А получилось как получилось. Забил четыре гола. Оказывался в нужном моменте. Великолепные передачи ребят — Кузяева, Шамкина», — добавил Дзюба.
Дзюба оформил покер в матче с «Тамбовом» и стал лучшим бомбардиром минувшего сезона чемпионата России по футболу с 20 голами в активе.
Ранее Дзюба объяснил, почему не перешёл в европейский клуб.