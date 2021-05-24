Дзюба объяснил, почему не перешёл в европейский клуб

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал о неудачной попытке трудоустройства в европейский клуб.

«Были реальные желания и мысли о Европе, но меня, мягко говоря, кинули. Я ничего не загадываю, сфокусирован на Евро-2020, а потом можно о чём-то думать. Сейчас стараюсь ничего лишнего не смотреть и не слушать. Эти девять дней очень сложные», — сказал Дзюба журналистам.

33-летний российский нападающий выступал только за российские клубы. За «Зенит» форвард выступает с 2015 года.

Ранее Дзюба ответил на критику своего появления в костюме Дэдпула на награждении.