Дзюба ответил на критику своего появления в костюме Дэдпула на награждении

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Форвард «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба высказал мнение о критике в свой адрес из-за выхода на церемонию награждения за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в костюме героя комиксов Дэдпула.
Дзюба ответил на критику своего появления в костюме Дэдпула на награждении
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«Вся Европа, весь мир восприняли это позитивно, но только наши скупердяи русские оплевали меня в очередной раз. Почему? Типа я клоун, опять всё внимание привлёк к себе. Я не думал в этот момент, надел и пошёл. Все писали, что лучше бы я что-то наше, русское надел. Не знаю, кем хотели меня видеть. Змеем Горынычем? Дядей Фёдором? Реально начал думать: ну кем? Буратино только. Тогда бы русские все кричали, какой я креативный, а весь мир говорил бы: дебилоид. Это было бы странно», — заявил Дзюба в эфире программы «Вечерний Ургант».

33-летний форвард ставший лучшим бомбардиром РПЛ нынешнего сезона, забив 20 мячей в 27 матчах, вышел в костюме Дэдпула на церемонию награждения за завоевание чемпионского титула, которая состоялась после победы над московским «Локомотивом» в домашнем матче 28-го тура.

Ранее Дзюба ответил на вопрос, до какого возраста он планирует выступать на профессиональном уровне.

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