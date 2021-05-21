Дзюба — о завершении карьеры: в ближайшие два года я точно смогу играть спокойно

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Форвард «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба ответил на вопрос, до какого возраста он планирует выступать на профессиональном уровне.
Дзюба — о завершении карьеры: в ближайшие два года я точно смогу играть спокойно
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Это зависит прежде всего от здоровья. Пока оно позволяет, я буду продолжать играть. Во-вторых, у меня есть страсть: я не могу проигрывать даже на тренировках, меня это убивает и злит. В-третьих, когда я перестану получать удовольствие от футбола и перестану тянуть. Этот момент очень тяжёлый. Многие не замечают момента, когда ты уже не можешь конкурировать. Надеюсь, что я буду адекватен в этом плане и сам скажу: «Всё, спасибо!» Пока у меня контракт ещё на один год. Может быть, ещё на один договоримся. В общем, в ближайшие два года я точно смогу играть спокойно. Но если в «Зените» уже не будет получаться, то могу пойти в другую команду, если предложения будут хорошие. Может, в одной команде ты будешь не нужен, а в другой твои качества и опыт пригодятся. Так что нельзя говорить, что если в «Зените» уже нет, то, значит, заканчиваю. Конечно, можно пойти ещё поиграть. Но если будут силы и желание», — цитирует Дзюбу Sport24.

В нынешнем сезоне 33-летний форвард стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, забив 20 мячей в 27 матчах.

Ранее Грозный призвал Дзюбу извиниться за его высказывания о столице Чечни.

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