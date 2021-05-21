Грозный призвал Дзюбу извиниться за его высказывания о столице Чечни

Бывший главный тренер грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») Вячеслав Грозный отреагировал на слова форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который заявил, что на «Ахмат Арене» угнетающая атмосфера.

«У меня остались только самые приятные и хорошие ощущения от Грозного, когда я работал главным тренером «Терека». Я всегда чувствовал поддержку руководства и каждого болельщика грозненского клуба. Никогда за время своей работы я ничего плохого и неприятного не слышал про город и стадион. На меня Артём, может быть, обидится, но я считаю, что нельзя такое говорить. Грозный — очень красивый город, он расцвёл. Было бы правильно, чтобы Дзюба сказал, что он не это имел в виду, когда говорил про Грозный. Я бы на месте Артёма публично извинился за свои слова. Тем более что впереди Евро-2020, он лидер сборной и капитан команды. Станислав Черчесов сам с Кавказа, он тренировал «Ахмат» и знает насколько болезненно, когда ходят подобные разговоры. Быть может, сейчас Черчесов поговорит с Дзюбой и он извинится за свои высказывания», — цитирует Грозного Sport24.

В одном из своих интервью Дзюба заявил, что на «Ахмат Арене» угнетающая атмосфера.

Ранее Газзаев оценил слова Дзюбы о Грозном.