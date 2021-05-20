Газзаев оценил слова Дзюбы о Грозном

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Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев поделился мнением о словах нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы о том, что в Грозном достаточно угнетающая атмосфера и в матчах против местного «Ахмата» всегда ощущается враждебный настрой.
Газзаев оценил слова Дзюбы о Грозном
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«На мой взгляд, прежде чем говорить, публичные персоны должны следить за языком и думать о своих действиях», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что на Северном Кавказе всегда следовали принципам уважения и гостеприимства. По его мнению, это касается и футбола. Депутат также подчеркнул, что в Чечне искренне и эмоционально поддерживают свою команду, как это происходит и в любом другом регионе по стране.

«Абсолютно непонятно, что не понравилось игроку», — добавил Газзаев.

Напомним, что в «Ахмате» остались недовольны словами Дзюбы.

Ранее тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как пошутил над Дзюбой на своём юбилее.

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