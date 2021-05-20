Газзаев оценил слова Дзюбы о Грозном
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
«На мой взгляд, прежде чем говорить, публичные персоны должны следить за языком и думать о своих действиях», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что на Северном Кавказе всегда следовали принципам уважения и гостеприимства. По его мнению, это касается и футбола. Депутат также подчеркнул, что в Чечне искренне и эмоционально поддерживают свою команду, как это происходит и в любом другом регионе по стране.
«Абсолютно непонятно, что не понравилось игроку», — добавил Газзаев.
Напомним, что в «Ахмате» остались недовольны словами Дзюбы.
Ранее тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как пошутил над Дзюбой на своём юбилее.