Слуцкий рассказал, как пошутил над Дзюбой на своём юбилее
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«Держи руки над столом, Артём», — сказал Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант».
Тренер отметил, что на юбилее был жёсткий юмор, стендап — и он прожарил почти всех, кто сидел в зале.
Напомним, в ноябре 2020 года в интернете появилось интимное видео с участием Дзюбы. Нападающий был на время отстранён от игры в сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».
17 мая Слуцкий отмечал 50-летие. На праздновании присутствовали футболисты и тренеры Российской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что Дзюба спел со Слуцким песню группы «Руки Вверх!».