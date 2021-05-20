Слуцкий рассказал, как пошутил над Дзюбой на своём юбилее

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как пошутил над нападающим петербургского «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой на своём юбилее.

«Держи руки над столом, Артём», — сказал Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант».

Тренер отметил, что на юбилее был жёсткий юмор, стендап — и он прожарил почти всех, кто сидел в зале.

Напомним, в ноябре 2020 года в интернете появилось интимное видео с участием Дзюбы. Нападающий был на время отстранён от игры в сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».

17 мая Слуцкий отмечал 50-летие. На праздновании присутствовали футболисты и тренеры Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Дзюба спел со Слуцким песню группы «Руки Вверх!».