Канделаки рассказала об эффективности ПМЭФ в решении проблем в сфере спорта

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Ксения Калинкина
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в беседе с RT рассказала об эффективности Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) как площадки для разрешения существующих проблем в системе российского спорта.

В частности, отвечая на вопрос о том, способствует ли ПМЭФ урегулированию проблем, существующих в том числе в спортивной сфере, Канделаки ответила утвердительно.

  • Канделаки рассказала об эффективности ПМЭФ в решении проблем в сфере спорта

«Конечно. Посмотрите, какая классная тема была затронута Дмитрием Мазепиным (председатель совета директоров «Уралхима», отец автогонщика Никиты Мазепина. — RT) по поводу того, что у спортсменов существуют проблемы с военными кафедрами, особенно у тех, которые 365 дней в году выступают. Эту проблему, как и проблему в том числе мотивации спортсменов после окончания профессиональной спортивной карьеры — эти две проблемы, как мне кажется очень важные, — мы точно продолжим обсуждать. Мы договорились с Игорем Левитиным (помощник президента России. — RT) и Олегом Матыциным (министр спорта России. — RT), что после ПМЭФ обязательно встретимся на площадке «Матч ТВ» и продолжим этот разговор», — уточнила она.

В Санкт-Петербурге 2—5 июня проходит ПМЭФ. 

Это одно из первых крупных мероприятий международного уровня, проводимых в очном формате в постпандемийный период.

Помимо прочего, участники форума будут обсуждать направления выхода глобальной экономики из кризиса. 

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