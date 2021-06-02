Заместитель директора фонда «Росконгресс», глава форума креативного бизнеса и фонда «Инносоциум» Елена Маринина рассказала RT об атмосфере первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сейчас, после пандемии, всё перезагрузилось, и всё как будто по-другому. Это первое, самое крупное мероприятие после пандемии, которое состоялось. Для нас всех это очень волнительно и в то же время радостно. Мы видим особенный ажиотаж — очень много посетителей, очень много было желающих записаться, участвовать в дискуссиях, в сессиях, различных мероприятиях. Сейчас, если посмотреть, народа (на ПМЭФ. — RT) столько, сколько в первый день ранее не наблюдалось», — сказала Маринина.

В «Росконгрессе» рассказали о первом дне ПМЭФ — 2021

В Санкт-Петербурге 2—5 июня проходит Петербургский международный экономический форум.

ПМЭФ-2021 станет одним из первых крупных мероприятий международного уровня, проводимых в очном формате в постпандемийный период.

Участники форума будут обсуждать направления выхода глобальной экономики из кризиса.

Кроме того, в рамках ПМЭФ будут рассмотрены вопросы развития цифровых технологий, а также инвестиционной привлекательности российских регионов.