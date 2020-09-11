В Москве стартовала первая «Российская креативная неделя»

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В Парке Горького 11 сентября состоялось торжественное открытие «Российской креативной недели». Организаторами выступили ФГБУ «Роскультцентр», социальная платформа фонда «Росконгресс» — фонд «Инносоциум» и Российский книжный союз.
В Москве стартовала первая «Российская креативная неделя»
  • ©mos.ru

Как подчеркнул в своём приветственном слове на открытии «Российской креативной недели» первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, креативные индустрии являются одним из драйверов экономического развития.

«И для России это хорошая новость. Мы все знаем, что россияне сильны находчивостью, импровизацией, непредсказуемостью, поэтому время развития креативных индустрий — это наше время», — цитирует kp.ru Кириенко.

По его словам, креативному сообществу, крупному бизнесу и государству необходимо всем вместе определить, какие ещё условия необходимо создать в России, чтобы эти индустрии беспрепятственно развивались и успешно конкурировали на мировом рынке.

8 сентября «Взгляд» писал, что в регионах впервые стартовал фестиваль «Российская креативная неделя».

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