Отец Мазепина прокомментировал переход сына в Haas

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Председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин поделился эмоциями от перехода своего сына, автогонщика Никиты Мазепина в «Формулу-1».
Отец Мазепина прокомментировал переход сына в Haas
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Спортсмен будет выступать в составе команды Haas. С 21-летним Мазепиным был заключён долгосрочный контракт.

«Я, конечно, очень рад за своего сына. Он потратил 15 лет, чтобы дойти до своей мечты. Он начал, когда ему было шесть лет, сейчас ему 21 год. Это были 15 трудных лет. Я рад за него, он молодец, горжусь им. Я думаю, он прошёл все категории: картинг, «Формулу-3», «Формулу-2» и теперь «Формула-1» — логичное завершение», — приводит слова Мазепина-старшего ТАСС.

Ранее сообщалось, что о приглашении россиянина высказались в самой команде.

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