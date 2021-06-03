Министр спорта поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ Россия — Канада

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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2021 года Россия — Канада.
Министр спорта поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ Россия — Канада
  • Reuters

«Мы всегда ожидаем только победы от наших хоккеистов. Считаю, что очень достойно пройден групповой этап. От матча к матчу, как мне кажется, сыгранность улучшалась», — цитирует Матыцина РИА «Новости».

Министр считает, что неважно, как канадцы играли до матча с Россией.

«Тут много зависит от психологии, от взаимопонимания в команде, желания победить. Надеемся, что сборная России победит», — сказал он.

Матч Россия — Канада пройдёт 3 июня. Встреча состоится в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 20:15 мск.

Ранее главный тренер сборной Канады поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ с Россией.

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