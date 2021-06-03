Главный тренер сборной Канады поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ с Россией

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Главный тренер сборной Канады высказался о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2021 года с национальной командой России.
Главный тренер сборной Канады поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ с Россией
  • Reuters

«Нам всегда есть чего бояться, ведь мы считаем себя лучшей хоккейной державой в мире. Знаем, что играем против очень сильной сборной, но хотим победить. Мы покажем свой лучший хоккей и приложим все усилия, чтобы выиграть у России», — цитирует Галлана «Чемпионат».

По мнению тренера, сборная России — очень быстрая и талантливая команда, в составе которой много хороших игроков.

«Чтобы победить Россию, нам надо быть внимательными к тому, что делает соперник, и забрать у него среднюю зону. Они будут искать длинные передачи, стараться убегать в отрыв. Если давать хорошим российским хоккеистам время и пространство для обыгрыша, они этим воспользуются», — сказал он.

Также Галлан отметил, что канадские хоккеисты должны хорошо действовать на форчеке и быть бдительными при игре без шайбы.

«В зоне атаки Россия играет размашисто, двигается по всей зоне. Это их стиль игры — они любят здорово распоряжаться шайбой. Нам надо играть в силовой и умный хоккей», — сказал тренер.

Матч Россия — Канада пройдёт 3 июня. Встреча состоится в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 20:15 мск.

Ранее Мышкин назвал лотереей выбор между Бобровским и Самоновым в матче с Канадой.

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