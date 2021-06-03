Мышкин назвал лотереей выбор между Бобровским и Самоновым в матче с Канадой

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Бывший вратарь сборной СССР ответил на вопрос, кто должен занять место в воротах сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2021 года с национальной командой Канады.
Мышкин назвал лотереей выбор между Бобровским и Самоновым в матче с Канадой
  • Reuters

«Сейчас дилемма: делать ли выбор в пользу вратаря, который прошёл весь чемпионат или дать возможность дебютировать опытному игроку, который на данном этапе не находится в турнирном тонусе. Ответ будет только у тренерского штаба, который знает все детали. Честно говоря, выбор тяжелейший. По сути, лотерея», — цитирует Мышкина Russia-hockey.

Вратарь также ответил на вопрос, играет ли в пользу Сергея Бобровского то, что он знает, как действуют канадские игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Возможно, это какой-то плюсик. С другой стороны, защита сборной России уже почувствовала Александра Самонова и все работают как часы. И это аргументы в пользу того, чтобы кардинально ничего не менять», — сказал он.

Матч Россия — Канада пройдёт 3 июня. Встреча пройдёт в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 20:15 мск.

Ранее Николишин дал прогноз матча Россия — Канада.

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