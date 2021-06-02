Николишин дал прогноз на матч Россия — Канада на ЧМ по хоккею

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Чемпион мира по хоккею 1993 года Андрей Николишин высказался о предстоящем матче 1/4 финала мирового первенства в Риге между сборными России и Канады.
Николишин дал прогноз на матч Россия — Канада на ЧМ по хоккею
  • Reuters

«У них всё ровно. Не могу сказать, что посредственно. Были хорошие моменты и плохие. Важно, что заняли в группе первое место. О канадцах сейчас сложно что-то сказать, поскольку все соперники разные. На каждого нужно по-своему настраиваться, разрабатывать тактику, поэтому тяжело сказать, в чём нужно прибавить. Никто в протокол потом не заглянет, кто как играл. Все будут смотреть матч Россия — Канада, и результат окажется на табло. А слабый или сильный у «Кленовых листьев» состав — это уже второстепенно», — сказал Николишин RT.

Ранее Иван Проворов поделился ожиданиями от матча со сборной Канады на ЧМ-2021.

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