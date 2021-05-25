Зобнин рассказал, как узнал о назначении Витории главным тренером «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как узнал о назначении португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды.

«Вчера посмотрел в Instagram ролик про шахматы. Там же был португальский флажок. Я понял, что его назначили. Пока никак не могу его оценить. Во-первых, я сейчас в сборной и нужно здесь успешно выступить. Когда вернусь в «Спартак», уже можно будет говорить об этом», — цитирует Зобнина «Советский спорт».

По его словам, с партнёром по «Спартаку» Георгией Джикией он тоже это ещё не обсуждал, так как они сосредоточены на сборной России.

51-летний Витория подписал двухлетний контракт со «Спартаком». Он известен по работе в португальских клубах «Пасуш де Феррейра», «Витория Гимарайнш», «Бенфика» и саудовском «Аль-Насре».

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что не ждёт ничего хорошего от работы Витории в «Спартаке».