Кавазашвили заявил, что не ждёт ничего хорошего от работы Витории в «Спартаке»

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Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды.
Кавазашвили заявил, что не ждёт ничего хорошего от работы Витории в «Спартаке»
  • globallookpress.com

«Ничего хорошего: полгода поработает, потом нужно будет опять нового тренера искать. Игроки сейчас в таком положении, что они не знают, что их ждёт дальше. Каждые полгода то тренер меняется, то генеральный директор. Команда играет хорошо, когда в коллективе здоровый дух. А сейчас в «Спартаке» я не вижу здорового духа. Неужели Федуну такая чехарда нравится?» — цитирует Кавазашвили «Советский спорт».

Он выразил уверенность, что при Витории у «Спартака» не будет результата. По его мнению, обратное возможно только в том случае, если красно-белых пополнят либо Лионель Месси, либо Криштиану Роналду.

«В «Спартаке» только Промес играл как положено. Но не нынешний, а в его первый приход в «Спартак», — добавил Кавазашвили.

51-летний Витория подписал двухлетний контракт со «Спартаком». Он известен по работе в португальских клубах «Пасуш де Феррейра», «Витория Гимарайнш», «Бенфика» и саудовском «Аль-Насре».

Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил назначение Витории на пост главного тренера команды.

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