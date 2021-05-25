Кавазашвили заявил, что не ждёт ничего хорошего от работы Витории в «Спартаке»

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды.

«Ничего хорошего: полгода поработает, потом нужно будет опять нового тренера искать. Игроки сейчас в таком положении, что они не знают, что их ждёт дальше. Каждые полгода то тренер меняется, то генеральный директор. Команда играет хорошо, когда в коллективе здоровый дух. А сейчас в «Спартаке» я не вижу здорового духа. Неужели Федуну такая чехарда нравится?» — цитирует Кавазашвили «Советский спорт».

Он выразил уверенность, что при Витории у «Спартака» не будет результата. По его мнению, обратное возможно только в том случае, если красно-белых пополнят либо Лионель Месси, либо Криштиану Роналду.

«В «Спартаке» только Промес играл как положено. Но не нынешний, а в его первый приход в «Спартак», — добавил Кавазашвили.

51-летний Витория подписал двухлетний контракт со «Спартаком». Он известен по работе в португальских клубах «Пасуш де Феррейра», «Витория Гимарайнш», «Бенфика» и саудовском «Аль-Насре».

Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил назначение Витории на пост главного тренера команды.