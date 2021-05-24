Рианчо о назначении Витории: мы должны доверять работе «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил назначение португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды.

«Руй Витория — хороший специалист. Он отлично поработал в Португалии. Но РПЛ — это совсем другое. Адаптация к российскому футболу — дело непростое», — цитирует Рианчо Sport24.

По его мнению, ментальность российских и европейских игроков достаточно отличается, но он всё равно желает Витории удачи.

«Тедеско объявил, что уйдёт из «Спартака» ещё в декабре. У руководства клуба было много времени найти ему замену. Уверен, что был тщательный анализ и отбор кандидатов. Мы должны доверять их работе», — добавил Рианчо.

51-летний Витория подписал двухлетний контракт со «Спартаком». Он известен по работе в португальских клубах «Пасуш де Феррейра», «Витория Гимарайнш», «Бенфика» и саудовском «Аль-Насре».

Ранее Леонид Федун прокомментировал назначение Витории на пост главного тренера «Спартака».