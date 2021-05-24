Федун прокомментировал назначение Витории на пост главного тренера «Спартака»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о назначении португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды.

«Футбольный клуб «Спартак» приветствует Руя Виторию на посту нового главного тренера. Во всех клубах, где ранее работал Руй, он решал поставленные задачи. Выиграл Кубок Португалии со скромным по возможностям клубом «Витория Гимарайнш», обыграв в финале «Бенфику». Затем сам возглавил лиссабонцев и добился с ними больших успехов, потом привёл к титулам «Аль-Наср», — цитирует Федуна ТАСС.

По его словам, клуб окажет тренеру всевозможную поддержку для достижения необходимых целей. Он также выразил уверенность, что тренерский штаб Витории чувствует всю ответственность.

51-летний Витория подписал двухлетний контракт со «Спартаком».

Ранее Витория заявил, что для него большая честь возглавить «Спартак».