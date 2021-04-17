Глава UFC сообщил, что все билеты на третий бой Макгрегора и Порье уже проданы

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что все билеты на третий поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье распроданы.

Об этом Уайт сообщил в Instagram. Таким образом, ожидается, что турнир UFC 264, который и возглавит бой Макгрегора с Порье, посетят 20 800 зрителей. Он состоится 10 июля.

Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года, Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.

Ранее сообщалось, что Порье извинился за перепалку с Макгрегором в соцсетях.