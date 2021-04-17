Глава UFC сообщил, что все билеты на третий бой Макгрегора и Порье уже проданы
- Reuters
Об этом Уайт сообщил в Instagram. Таким образом, ожидается, что турнир UFC 264, который и возглавит бой Макгрегора с Порье, посетят 20 800 зрителей. Он состоится 10 июля.
Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года, Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.
Ранее сообщалось, что Порье извинился за перепалку с Макгрегором в соцсетях.