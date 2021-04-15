Порье извинился за перепалку с Макгрегором в соцсетях

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье извинился за то, что перевёл в публичную плоскость разговор о невыполненном обещании ирландца Конора Макгрегора пожертвовать деньги в его благотворительный фонд.

«Я крайне увлечён благотворительностью, как вы знаете. Я поторопился, выставив личные дела между Конором и моим фондом напоказ. Признаю ошибку. Мы живём, мы учимся. Делать добро — моя цель! Я чувствую, что привнёс негативную энергию и личное мнение в то, над чем так усердно работаю. Я возьму это на себя и продолжу свою борьбу. У меня впереди новая цель, она грандиозна. Спасибо всем причастным и тем, кто поддерживает меня и разделяет мои взгляды», — написал Порье в своём Twitter.

После второго боя Макгрегора и Порье, который завершился победой американца нокаутом во втором раунде, ирландец, согласно договорённости между бойцами, должен был внести крупную сумму в благотворительный фонд своего оппонента. Накануне Бриллиант обратился к Макгрегору в соцсетях с напоминанием, что тот так и не выполнил обещание. Ирландец в ответ заявил, что третий бой между ними отменяется.

Ранее Уайт объявил о 100%-ной заполняемости арены на третьем поединке Макгрегора с Порье.