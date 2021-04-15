Уайт объявил о 100%-ной заполняемости арены на третьем поединке Макгрегора с Порье

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что на турнире UFC 264, главным поединком которого станет третья встреча ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье, арена будет заполнена на 100%.
Уайт объявил о 100%-ной заполняемости арены на третьем поединке Макгрегора с Порье
  • Reuters

«Я очень рад наконец-то объявить, что Лас-Вегас возвращается. Этим летом Вегас возвращается в дело, и 10 июля на «Ти-Мобайл Арене» будет 100%-ная заполняемость. Дамы и господа, это 20 тыс. болельщиков. И этот турнир будет возглавлять третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье», — сказал Уайт на видео.

Первый поединок Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй бой прошёл в январе 2020 года. Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора во втором раунде.

Ранее Макгрегор сообщил, что подписал контракт на бой с Порье.

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