Тикнизян прокомментировал победу молодёжной сборной России над Исландией

Полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России Фёдор Чалов прокомментировал результат матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года против национальной команды Исландии.

«Я думаю, легких матчей на этом групповом этапе не будет. Слава богу, результат на нашей стороне, мы одержали хорошую победу. Крупного счёта никто не ожидал, но мы все готовились и были настроены, и я думаю, результат это показал», — приводит слова Тикнизяна пресс-служба молодёжной сборной России.

По мнению полузащитника, матч с Францией – это проверка на прочность.

«В этой игре мы покажем своё истинное лицо, на что мы способны. Поэтому мы радуемся, а потом сразу начинаем готовиться», — сказал он.

Также Тикнизян высказался о лучшем игроке встречи.

«Каждый, кто был на поле, был лучшим. Я бы очень сильно хотел отметить Арсена Захаряна. Парню всего 18 лет, а он сегодня сделал два результативных действия. Желаю Арсену продолжать так же», — добавил полузашитник.

Игра проходила на стадионе «Альцуфер» в венгерском Дьёре и завершилась со счётом 4:1 в пользу сборной России.

В составе сборной России забитыми мячами отметились Фёдор Чалов, Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров.

Ранее сообщалось, что Чалов вышел на третье место по числу голов за молодёжную сборную России