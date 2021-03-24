Роднина пожелала Трусовой держать себя в руках после короткой программы на ЧМ

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина подвела итоги выступления отечественных фигуристок в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме.
Роднина пожелала Трусовой держать себя в руках после короткой программы на ЧМ
  • РИА Новости

«Туктамышева — молодец! Честь ей и хвала. Но все наши надежды сейчас на Щербакову. Трусовой хочется пожелать, чтобы она умела держать себя в руках. Цена элемента в короткой программе очень высока, каждая ошибка чревата потерей баллов. Конечно же, можно многое забрать в произвольной программе, но ты сама себе усложняешь задачу. Плющенко? Рядом с тобой может стоять любой тренер, но вопрос лишь в том, насколько ты сама готова. Ведь спортсмен выходит на площадку, а не тренер», — цитирует Роднину «Чемпионат».

По итогам короткой программы первое место в соревновании одиночниц занимает россиянка Анна Щербакова. Её соотечественница Елизавета Туктамышева располагается на третьем месте, уступая 0,22 балла японке Рике Кихире. Ещё одна россиянка, Александра Трусова, сорвала каскад и заняла 12-ю строчку. 

Ранее Бутырская высказалась об ошибке Трусовой.

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