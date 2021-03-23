Футболист «Атлетико» Дембеле потерял сознание во время тренировки 

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Нападающий мадридского «Атлетико» Мусса Дембеле потерял сознание на дневной тренировке.

Как сообщает AS, инцидент произошёл во время выполнения одного из упражнений.

Отмечается, что 24-летнему игроку оказали своевременную медицинскую помощь и его жизни ничего не угрожает. По заключению врачей, причиной потери сознания стало резкое падение артериального давления. Теперь медицинский штаб клуба будет пристально отслеживать все показатели форварда во время тренировок и матчей. 

Дембеле перешёл в «Атлетико» из «Лиона» в январе на правах аренды.

Ранее сообщалось, что гол Суареса принёс «Атлетико» победу над «Алавесом» в Примере.

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