Футболист «Атлетико» Дембеле потерял сознание во время тренировки
Как сообщает AS, инцидент произошёл во время выполнения одного из упражнений.
Отмечается, что 24-летнему игроку оказали своевременную медицинскую помощь и его жизни ничего не угрожает. По заключению врачей, причиной потери сознания стало резкое падение артериального давления. Теперь медицинский штаб клуба будет пристально отслеживать все показатели форварда во время тренировок и матчей.
Дембеле перешёл в «Атлетико» из «Лиона» в январе на правах аренды.
Ранее сообщалось, что гол Суареса принёс «Атлетико» победу над «Алавесом» в Примере.