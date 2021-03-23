Футболист «Атлетико» Дембеле потерял сознание во время тренировки 

Нападающий мадридского «Атлетико» Мусса Дембеле потерял сознание на дневной тренировке.

Как сообщает AS, инцидент произошёл во время выполнения одного из упражнений.

Отмечается, что 24-летнему игроку оказали своевременную медицинскую помощь и его жизни ничего не угрожает. По заключению врачей, причиной потери сознания стало резкое падение артериального давления. Теперь медицинский штаб клуба будет пристально отслеживать все показатели форварда во время тренировок и матчей.

Дембеле перешёл в «Атлетико» из «Лиона» в январе на правах аренды.

Ранее сообщалось, что гол Суареса принёс «Атлетико» победу над «Алавесом» в Примере.