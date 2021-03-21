Гол Суареса принёс «Атлетико» победу над «Алавесом» в Примере

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Алавесом» в матче 28-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Атлетико» принёс гол Луиса Суареса, отличившегося на 54-й минуте.

«Алавес» упустил шанс вырвать ничью на 86-й минуте: Хосело не сумел реализовать пенальти — его удар отразил Ян Облак.

«Атлетико» с 66 очками занимает первое место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» с 23 очками — на предпоследнем, 19-м месте.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» без Дениса Черышева обыграла «Гранаду» в матче Примеры.