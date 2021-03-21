«Валенсия» без Черышева обыграла «Гранаду» в матче Примеры

«Валенсия» одержала победу над «Гранадой» в матче 28-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Валенсии» принесли голы Даниэля Васса и Алехандро Санчеса, отличившихся на 4-й и 66-й минутах. Российский хавбек Денис Черышев участия в матче не принимал.

«Гранада» ответила голом Роберто Сольдадо на 90-й минуте.

«Валенсия» с 33 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры. «Гранада» с 36 очками — восьмая.

В других матчах игрового дня «Вильярреал» победил «Кадис» (2:1), а «Хетафе» и «Эльче» сыграли вничью 1:1.

Ранее сообщалось, что «Севилья» ушла от поражения в матче Примеры с «Вальядолидом» благодаря голу вратаря в компенсированное время.