«Валенсия» без Черышева обыграла «Гранаду» в матче Примеры
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Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Валенсии» принесли голы Даниэля Васса и Алехандро Санчеса, отличившихся на 4-й и 66-й минутах. Российский хавбек Денис Черышев участия в матче не принимал.
«Гранада» ответила голом Роберто Сольдадо на 90-й минуте.
«Валенсия» с 33 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры. «Гранада» с 36 очками — восьмая.
В других матчах игрового дня «Вильярреал» победил «Кадис» (2:1), а «Хетафе» и «Эльче» сыграли вничью 1:1.
Ранее сообщалось, что «Севилья» ушла от поражения в матче Примеры с «Вальядолидом» благодаря голу вратаря в компенсированное время.