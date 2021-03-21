«Севилья» ушла от поражения в матче Примеры с «Вальядолидом» благодаря голу вратаря в компенсированное время
Встреча, прошедшая в Вальядолиде, завершилась со счётом 1:1.
«Вальядолид» забил первым. На 44-й минуте пенальти реализовал Фабиан Орельяна.
«Севилья» сумела уйти от поражение благодаря голу голкипера Боно, отличившегося на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте: после розыгрыша углового в штрафной площади «Вальядолида» возникла неразбериха, в результате которой марокканский вратарь сумел забить после отскока мяча от своего одноклубника Жюля Кунде.
«Севилья» с 55 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» с 27 очками — на 16-м месте.
В другом матче игрового дня «Уэска» и «Осасуна» сыграли вничью 0:0.
Ранее сообщалось, что дубль Бензема помог «Реалу» победить «Сельту» в Примере.