«Севилья» ушла от поражения в матче Примеры с «Вальядолидом» благодаря голу вратаря в компенсированное время

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«Севилья» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче 28-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Вальядолиде, завершилась со счётом 1:1.

«Вальядолид» забил первым. На 44-й минуте пенальти реализовал Фабиан Орельяна.

«Севилья» сумела уйти от поражение благодаря голу голкипера Боно, отличившегося на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте: после розыгрыша углового в штрафной площади «Вальядолида» возникла неразбериха, в результате которой марокканский вратарь сумел забить после отскока мяча от своего одноклубника Жюля Кунде.

«Севилья» с 55 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» с 27 очками — на 16-м месте.

В другом матче игрового дня «Уэска» и «Осасуна» сыграли вничью 0:0.

Ранее сообщалось, что дубль Бензема помог «Реалу» победить «Сельту» в Примере.

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