Дубль Бензема помог «Реалу» победить «Сельту» в Примере

Мадридский «Реал» одержал победу над «Сельтой» в матче 28-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Реалу» принёс дубль Карима Бензема, отличившегося на 20-й и 30-й минутах, а также мяч Марко Асенсио, забившего в компенсированное ко второму тайму время.

«Сельта» ответила голом Санти Мины на 40-й минуте.

«Реал» с 60 очками поднялся на второе место в турнирной таблице Примеры, опередив «Барселону» (59) у которое ещё есть игра в запасе. «Сельта» с 34 очками — 11-я.

В других матчах 28-го тура «Бетис» победил «Леванте» (2:0), а «Атлетик» и «Эйбар» сыграли вничью (1:1).

Ранее сообщалось, что была определена дата следующего матча между «Реалом» и «Барселоной».