Уайт заявил, что третий бой Макгрегора и Порье может пройти летом
- Reuters
«Послушайте, если у вас есть Дастин Порье, который занимает первое место в рейтинге, и есть Конор, занимающий шестое место, и если эти двое хотят трилогии, значит, у нас будет трилогия. Вероятно, мы попробуем устроить её уже этим летом», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года, и Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.
Ранее Уайт заявил, что не намерен лишать Нурмагомедова титула чемпиона UFC.