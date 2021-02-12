Уайт заявил, что третий бой Макгрегора и Порье может пройти летом

Глава UFC Дана Уайт рассказал, когда может состояться третий поединок между бывшим чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье.

«Послушайте, если у вас есть Дастин Порье, который занимает первое место в рейтинге, и есть Конор, занимающий шестое место, и если эти двое хотят трилогии, значит, у нас будет трилогия. Вероятно, мы попробуем устроить её уже этим летом», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года, и Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.

Ранее Уайт заявил, что не намерен лишать Нурмагомедова титула чемпиона UFC.