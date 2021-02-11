«Зенит» не сыграет с «Пюником» по решению тренерского штаба

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Встреча петербургского «Зенита» с ереванским «Пюником» на тренировочном сборе отменена.
«Зенит» не сыграет с «Пюником» по решению тренерского штаба
  • РИА Новости

«По решению тренерского штаба матч с «Пюником», запланированный на 12 февраля, отменён», — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

В заключительный день тренировочных сборов петербургский клуб проведёт игру с национальной командой Узбекистана.

После 19 туров Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» набрал 41 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, московский ЦСКА, на четыре очка.

Ранее ЦСКА объявил об отмене товарищеских матчей с испанскими клубами на сборе в Кампоаморе.

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