«Зенит» не сыграет с «Пюником» по решению тренерского штаба

Встреча петербургского «Зенита» с ереванским «Пюником» на тренировочном сборе отменена.

«По решению тренерского штаба матч с «Пюником», запланированный на 12 февраля, отменён», — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

В заключительный день тренировочных сборов петербургский клуб проведёт игру с национальной командой Узбекистана.

После 19 туров Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» набрал 41 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, московский ЦСКА, на четыре очка.

Ранее ЦСКА объявил об отмене товарищеских матчей с испанскими клубами на сборе в Кампоаморе.