«Зенит» не сыграет с «Пюником» по решению тренерского штаба
- РИА Новости
«По решению тренерского штаба матч с «Пюником», запланированный на 12 февраля, отменён», — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».
В заключительный день тренировочных сборов петербургский клуб проведёт игру с национальной командой Узбекистана.
После 19 туров Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» набрал 41 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, московский ЦСКА, на четыре очка.
Ранее ЦСКА объявил об отмене товарищеских матчей с испанскими клубами на сборе в Кампоаморе.