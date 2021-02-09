ЦСКА объявил об отмене товарищеских матчей с испанскими клубами на сборе в Кампоаморе

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Московский ЦСКА объявил об изменениях в тренировочном графике команды на сборах в испанском Кампоаморе.
ЦСКА объявил об отмене товарищеских матчей с испанскими клубами на сборе в Кампоаморе
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Об этом сообщает клубная пресс-служба. Армейцы должны были провести два товарищеских поединка с командами из низших испанских дивизионов, но обе встречи были отменены. Вместо них армейцы 10 февраля сыграют двусторонку в формате два тайма по 45 минут. Начало встречи запланировано на в 13:00 мск.

21 февраля ЦСКА проведёт первый официальный матч в году. Подопечные Виктора Гончаренко в 1/8 финала Кубка России сыграют против «СКА-Хабаровск».

Ранее сообщалось, что Рондон будет зарабатывать в ЦСКА €1,8 млн в год.

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