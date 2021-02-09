Рондон будет зарабатывать в ЦСКА €1,8 млн в год

Зарплата нападающего футбольного клуба «Далянь Ифан» и сборной Венесуэлы Саломона Рондона в московском ЦСКА составит €1,8 млн в год.

По информации Metaratings, Саломон Рондон в ближайшее время пройдёт медицинское обследование и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков ЦСКА с зарплатой €1,8 млн в год.

В прошлом нападающий играл за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит».

В прошедшем сезоне чемпионата Китая Рондон принял участие в 16 матчах за «Далянь Ифан» и забил девять мячей.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее Рондон сообщил о возвращении в Россию.