Рондон будет зарабатывать в ЦСКА €1,8 млн в год
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По информации Metaratings, Саломон Рондон в ближайшее время пройдёт медицинское обследование и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков ЦСКА с зарплатой €1,8 млн в год.
В прошлом нападающий играл за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит».
В прошедшем сезоне чемпионата Китая Рондон принял участие в 16 матчах за «Далянь Ифан» и забил девять мячей.
После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.
Ранее Рондон сообщил о возвращении в Россию.