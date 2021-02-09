Рондон сообщил о возвращении в Россию

Нападающий футбольного клуба «Далянь Ифан» и сборной Венесуэлы Хосе Саломон Рондон подтвердил своё возвращение в Россию.

«Возвращение в Россию? Скорее да, чем нет», — цитирует Рондона журналистка Мари Ферро на своей странице в Twitter.

По информации СМИ, в ближайшее время нападающий должен пройти медицинский осмотр перед переходом в московский ЦСКА.



В прошлом Саломон Рондон играл за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит».



В нынешнем сезоне чемпионата Китая Рондон принял участие в 16 матчах за «Далянь Ифан» и забил девять мячей.



После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее агент высказался о возможном переходе Рондона в ЦСКА.