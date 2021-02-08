Агент высказался о возможном переходе Рондона в ЦСКА

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего сборной Венесуэлы и китайского клуба «Далянь Ифан» Хосе Саломона Рондона в московский ЦСКА.

«Это коньяк с годами становится лучше, а футбол — другое дело, тут важна скорость. Он был великолепным игроком, но я не могу сказать, что пристально следил за ним в чемпионате Китая. Понятно, что понимание игры и техника никуда не пропадёт и всё будет зависеть от физических кондиций», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата Китая Рондон принял участие в 16 матчах и забил девять мячей.



В прошлом 31-летний нападающий сборной Венесуэлы играл за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит».

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на четыре очка.

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к подписанию Рондона.