Три передачи Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Нэшвилл» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал разгромную победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

В составе «Тампы» дубли оформили Стивен Стэмкос и Мэтью Жозеф. Ещё по одной шайбе в активе Ондржея Палата и Янни Гурда. Михаил Сергачёв записал в свой актив три голевые передачи. На счету Александра Волкова — один ассист. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.

«Нэшвилл» ответил голом Рокко Гримальди.

Ранее сообщалось, что НХЛ объявила о переносе матчей «Вашингтона» и «Сент-Луиса».