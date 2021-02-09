НХЛ объявила о переносе двух матчей
- РИА Новости
Матч «Филадельфии» и «Вашингтона» должен был начаться в 02:00 по московскому времени 10 февраля, но у двух игроков «Филадельфии» был выявлен коронавирус. Новая дата проведения встречи будет объявлена позднее.
Матч между «Аризона Койотис» и «Сент-Луис Блюз» был назначен на 15 апреля, перенесён на более ранний срок и будет сыгран 12 февраля.
Ещё одна встреча между этими командами, запланированная на 13 февраля, состоится на час позже.
Ранее в «Сент-Луисе» рассказали, когда ждут возвращения форварда Владимира Тарасенко после травмы.