НХЛ объявила о переносе двух матчей

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о переносе матчей между «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз», а также между «Аризона Койотис» и «Сент-Луис Блюз».
НХЛ объявила о переносе двух матчей
  • РИА Новости

Матч «Филадельфии» и «Вашингтона» должен был начаться в 02:00 по московскому времени 10 февраля, но у двух игроков «Филадельфии» был выявлен коронавирус. Новая дата проведения встречи будет объявлена позднее.

Матч между «Аризона Койотис» и «Сент-Луис Блюз» был назначен на 15 апреля, перенесён на более ранний срок и будет сыгран 12 февраля.

Ещё одна встреча между этими командами, запланированная на 13 февраля, состоится на час позже.

Ранее в «Сент-Луисе» рассказали, когда ждут возвращения форварда Владимира Тарасенко после травмы.

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