В «Сент-Луисе» рассказали, когда ждут возвращения Тарасенко после травмы

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал о восстановлении российского форварда Владимира Тарасенко, которого клуб поместил в долгосрочный список травмированных.

«Тарасенко катается, может принимать передачи, делать передачи и бросать без особого дискомфорта. Понятно, что пока плечо ещё не вернуло все функции на сто процентов и мы не увидим Владимира ещё несколько недель, но он на пути к возвращению», — цитирует Армстронга пресс-служба НХЛ.

Тарасенко перенёс операцию на плече в сентябре 2020 года. В клубе назвали её неудачной. Сообщалось, что россиянин будет восстанавливаться не менее пяти месяцев после операции и сможет войти в строй только к плей-офф.

Ранее Кучеров затруднился назвать сроки своего возвращения на лёд после травмы.