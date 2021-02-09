В «Сент-Луисе» рассказали, когда ждут возвращения Тарасенко после травмы
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«Тарасенко катается, может принимать передачи, делать передачи и бросать без особого дискомфорта. Понятно, что пока плечо ещё не вернуло все функции на сто процентов и мы не увидим Владимира ещё несколько недель, но он на пути к возвращению», — цитирует Армстронга пресс-служба НХЛ.
Тарасенко перенёс операцию на плече в сентябре 2020 года. В клубе назвали её неудачной. Сообщалось, что россиянин будет восстанавливаться не менее пяти месяцев после операции и сможет войти в строй только к плей-офф.
Ранее Кучеров затруднился назвать сроки своего возвращения на лёд после травмы.