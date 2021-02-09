Кучеров затруднился назвать сроки своего возвращения на лёд после травмы

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о том, как идёт его восстановление после перенесённой операции на бедре.

«Никакие специфические упражнения я не выполняю. Просто работаю на верхний плечевой пояс. Какую-то работу делаю на ноги, как могу. Ещё мне делают ежедневный массаж. Мне разминают швы, разрабатывают, растягивают мышцы. В то же время работают над пахом, чтобы с ним тоже не было проблем. Пока конкретной даты возвращения нет. Сейчас главное — это успеть выйти на лёд. А там будет видно по прогрессу и по тому, как я буду себя чувствовать. Каким будет моё состояние. Сейчас трудно сказать. Поживём — увидим, как я буду себя чувствовать на льду и вне льда. Подумаем о дате, когда со дня операции пройдёт четыре-пять месяцев. Сейчас прошло только полтора», — цитирует Кучерова пресс-служба НХЛ.

Российский нападающий перенёс операцию в декабре 2020 года. В прошлом сезоне Кучеров помог свой команде завоевать Кубок Стэнли.

Ранее Овечкин возглавил рейтинг самых частых поисковых запросов на сайте НХЛ среди россиян.