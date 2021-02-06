Овечкин возглавил рейтинг самых частых поисковых запросов на сайте НХЛ среди россиян

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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил рейтинг самых частых поисковых запросов на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских болельщиков.
Овечкин возглавил рейтинг самых частых поисковых запросов на сайте НХЛ среди россиян
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба НХЛ, следом за Овечкиным расположились российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, а также игроки «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби.

Отметим, что Овечкин также занял первое место по популярности у болельщиков из Словении, опередив словенского нападающего «Монреаль Канадиенс» Томаша Татара.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на седьмое место по голам в истории НХЛ.

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