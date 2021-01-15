БК «Химки» уволил главного тренера

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Литовский специалист Римас Куртинайтис более не является главным тренером БК «Химки».
БК «Химки» уволил главного тренера
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает инсайдер Донатас Урбонас. Клуб принял решение об увольнении после 12 поражений подряд в Евролиге. 14 января «Химки» потерпели самое крупное поражение в истории от клуба «Анадолу Эфес» (60:99).

Временно исполнять обязанности наставника команды будет Андрей Мальцев.

60-летний Куртинайтис возглавлял подмосковный клуб с 2019 года. На данный момент «Химки» находятся на последнем месте в Евролиге с двумя победами в 20 матчах.

Ранее «Химки» потерпели 12-е подряд поражение в Евролиге, уступив клубу «Анадолу Эфес».

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