«Химки» потерпели 12-е подряд поражение в Евролиге, уступив «Анадолу Эфес»

Подмосковные «Химки» потерпели поражение от турецкого «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счётом 99:60 в пользу турецкой команды.

Самым результативным игроком «Анадолу Эфес» стал Сертадж Шанлы, набравший 19 очков. Ещё 15 очков в активе Шейна Ларкина. По 12 очков набрали Буграхан Тунджер и Брайант Данстон.

В составе «Химок» 14 очков набрал Джордана Микки. Ещё 13 очков команде принёс Алексей Швед. Девин Букер записал в свой актив десять очков.

Для «Химок» это поражение стало 11-м подряд в Евролиге. Следующим соперником подмосковной команды станет греческий «Панатинаикос».

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Баварии» в матче баскетбольной Евролиги.